Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лантратов: сейчас «Локомотив» находится не на том месте, где он должен быть

Лантратов: сейчас «Локомотив» находится не на том месте, где он должен быть
Комментарии

Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов высказался о конкуренции во вратарской линии клуба и целях на вторую часть сезона.

«Боялся ли конкуренции? Конкуренция — хорошая вещь. Покажите мне команду, где её нет. Поэтому не раздумывая согласился на переход в «Локомотив».

Личные цели? Чтобы много не говорить, сейчас нужно абстрагироваться от моих личных целей. Все понимают, что главная цель есть у всей команды. Сейчас «Локомотив» находится не на том месте, где он должен быть, поэтому надо сосредоточиться на команде. Хочется скорее приступить к тренировкам, влиться в команду. Естественно, с самыми хорошими, положительными эмоциями», — приводит слова Лантратова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 набранными баллами после 17 матчей.

Новость по теме
«Рад вернуться в команду». Лантратов — о переходе в «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023