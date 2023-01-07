Лантратов: сейчас «Локомотив» находится не на том месте, где он должен быть

Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов высказался о конкуренции во вратарской линии клуба и целях на вторую часть сезона.

«Боялся ли конкуренции? Конкуренция — хорошая вещь. Покажите мне команду, где её нет. Поэтому не раздумывая согласился на переход в «Локомотив».



Личные цели? Чтобы много не говорить, сейчас нужно абстрагироваться от моих личных целей. Все понимают, что главная цель есть у всей команды. Сейчас «Локомотив» находится не на том месте, где он должен быть, поэтому надо сосредоточиться на команде. Хочется скорее приступить к тренировкам, влиться в команду. Естественно, с самыми хорошими, положительными эмоциями», — приводит слова Лантратова официальный сайт «Локомотива».



«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 набранными баллами после 17 матчей.