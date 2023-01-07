Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Лейпцига» Гвардиол рассказал о ходе переговоров с «Челси»

Защитник «Лейпцига» Гвардиол рассказал о ходе переговоров с «Челси»
Комментарии

Хорватский защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол рассказал о процессе переговоров о переходе в лондонский «Челси».

«Я надеюсь, что проведу ближайшие шесть месяцев в «Лейпциге». «Челси» не сдался, они интересовались мной летом, но тогда мы решили, что примем решение зимой. А сейчас зима наступила, и теперь нам нужно всё обдумать и решить, что и как делать дальше… Но всё в порядке, у нас ещё много времени», — приводит слова Гвардиола RTL Danas.

20-летний Гвардиол мог стать игроком лондонской команды ещё прошлым летом, однако хорват решил продолжить карьеру в «Лейпциге». Гвардиол забил один гол в 17 матчах за свою команду в текущем сезоне. На чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист помог сборной Хорватии завоевать бронзовые медали турнира, забив один мяч в семи играх.

Новость по теме
Гвардиол: «Ливерпуль» — клуб моей мечты. Он навсегда останется в моём сердце
Новость по теме
Гвардиол: «Ливерпуль» — клуб моей мечты. Он навсегда останется в моём сердце
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023