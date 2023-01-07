Защитник «Лейпцига» Гвардиол рассказал о ходе переговоров с «Челси»

Хорватский защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол рассказал о процессе переговоров о переходе в лондонский «Челси».
«Я надеюсь, что проведу ближайшие шесть месяцев в «Лейпциге». «Челси» не сдался, они интересовались мной летом, но тогда мы решили, что примем решение зимой. А сейчас зима наступила, и теперь нам нужно всё обдумать и решить, что и как делать дальше… Но всё в порядке, у нас ещё много времени», — приводит слова Гвардиола RTL Danas.
20-летний Гвардиол мог стать игроком лондонской команды ещё прошлым летом, однако хорват решил продолжить карьеру в «Лейпциге». Гвардиол забил один гол в 17 матчах за свою команду в текущем сезоне. На чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист помог сборной Хорватии завоевать бронзовые медали турнира, забив один мяч в семи играх.
- 7 января 2023
-
17:20
-
17:11
-
17:01
-
17:00
-
16:51
-
16:35
-
16:35
-
16:27
-
16:20
-
16:04
-
16:00
-
15:56
-
15:43
-
15:39
-
15:30
-
15:28
-
15:25
-
15:23
-
15:14
-
15:07
-
15:06
-
15:00
-
14:49
-
14:38
-
14:38
-
14:24
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:46
-
13:44
-
13:38
-
13:30
-
13:18
-
13:10