Сёмин назвал условия, при которых сезон Миранчука в «Торино» будет выдающимся

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал условия, при которых его бывший подопечный полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сможет считать текущий сезон выдающимся.

«У Миранчука волшебная левая нога. Если забьёт больше десяти мячей за сезон, то это будет выдающийся результат. Но самое главное — успехи команды. Не стоит забывать, что Алексей играет в первую очередь за «Торино», а то вы всё время о личных достижениях говорите. В футболе на первом месте всегда команда. Эгоистов никто не любит», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

27-летний Миранчук выступает за «Торино» с лета 2022 года на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне итальянской Серии A российский полузащитник отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 10 сыгранных матчах.