Валерий Непомнящий: есть сомнения, что после матчей судьи будут говорить что-то серьёзное

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об идее обязать арбитров давать интервью после матчей.
«Судьи — особая категория людей. Мне интересно, как будут изъясняться судьи на зимнем турнире. Когда они действующие, то говорят одно, а когда заканчивают профессиональную карьеру — начинают рассуждать совершенно по-другому. Судьи всегда обязаны сохранять спокойствие. Посмотрим, как у них будет это получаться. Возможно ли такое в РПЛ? У меня есть большие сомнения, что они будут говорить что-то серьёзное. Услышим лишь дежурные фразы, которые они быстро научатся говорить», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, на товарищеском турнире команд из Российской Премьер-Лиги, который состоится в феврале в ОАЭ, судьи будут давать интервью после матчей.
- 7 января 2023
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