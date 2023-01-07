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The Athletic: Роберто Мартинес станет главным тренером сборной Португалии

The Athletic: Роберто Мартинес станет главным тренером сборной Португалии
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Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес возглавит национальную команду Португалии. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, испанский специалист достиг устной договорённости с руководством португальской сборной, а официальное оформление будет завершено ближе к концу следующей недели. На посту наставника сборной Португалии Мартинес сменит Фернанду Сантуша, который руководил национальной командой более восьми лет: с 2014 по 2022 год.

49-летний Мартинес ранее работал в сборной Бельгии с 2016 по 2022 год, покинув свой пост так же, как и Сантуш, после чемпионата мира в Катаре. Высшим достижением на международном уровне для Мартинеса являются бронзовые медали планетарного первенства 2018 года в России. Также испанец работал главным тренером в «Суонси», «Уигане» и «Эвертоне».

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