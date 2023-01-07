The Athletic: Роберто Мартинес станет главным тренером сборной Португалии

Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес возглавит национальную команду Португалии. Об этом сообщает издание The Athletic.
По информации источника, испанский специалист достиг устной договорённости с руководством португальской сборной, а официальное оформление будет завершено ближе к концу следующей недели. На посту наставника сборной Португалии Мартинес сменит Фернанду Сантуша, который руководил национальной командой более восьми лет: с 2014 по 2022 год.
49-летний Мартинес ранее работал в сборной Бельгии с 2016 по 2022 год, покинув свой пост так же, как и Сантуш, после чемпионата мира в Катаре. Высшим достижением на международном уровне для Мартинеса являются бронзовые медали планетарного первенства 2018 года в России. Также испанец работал главным тренером в «Суонси», «Уигане» и «Эвертоне».
- 7 января 2023
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