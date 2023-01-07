«Челси» завершил переход нападающего Фофана из «Мольде». Игрок прибыл в расположение клуба
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Английский «Челси» завершил переход ивуарийского форварда Давида Датро Фофана из норвежского клуба «Мольде». Нападающий подписал контракт до 2029 года с возможностью продления ещё на год. Об этом сообщил официальный сайт «Челси».
По сведениям журналистов, трансфер 20-летнего футболиста обошёлся синим в сумму около € 12 млн.
Давид Датро Фофана забил 34 гола в 65 матчах за «Мольде». В сезоне 2022 года форвард провёл 24 матча в норвежской Высшей лиге и помог клубу стать чемпионом страны. Он забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Также на его счету четыре забитых мяча в Лиге конференций. Фофана вызывается в сборную Кот-д’Ивуара.
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