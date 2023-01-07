Хави — о жеребьёвке Кубка Испании: «Барселоне» впервые повезло

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании. На этой стадии турнира «Барселона» сыграет с клубом «Сеута».



«Нам впервые повезло в жеребьёвке с тех пор, как я стал тренером «Барселоны». Но это нужно доказать на поле. На бумаге мы сильнее, но это лишь на бумаге. Бывало, что слабые соперники обыгрывали нас. Нужно показать отличную игру, чтобы пройти дальше», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут с 17 по 19 января.



Действующим обладателем трофея является «Бетис». В финале предыдущего розыгрыша Кубка Испании команда обыграла «Валенсию» (1:1, 5:4 по пенальти) на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Наиболее титулованный клуб турнира — «Барселона» (31 трофей).