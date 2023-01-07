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Евгений Алдонин: пусть судьи объясняют неверные решения после матчей

Евгений Алдонин: пусть судьи объясняют неверные решения после матчей
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Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал идею обязать судей давать послематчевые интервью.

«Если судьи будут давать послематчевые интервью на зимнем турнире РПЛ — это хорошая практика. Пусть объясняют неверные решения после матчей. Даже если возникнет спор, то в споре рождается истина. Самое главное, судьи должны быть последовательны в своих решениях. Если ошиблись — пусть объясняют», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что на товарищеском турнире в ОАЭ, в котором примут участие команды Российской Премьер-Лиги, судьи будут давать интервью по завершении встреч.

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Дюков сообщил, что на зимнем турнире РПЛ в ОАЭ судьи будут давать интервью после матчей
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