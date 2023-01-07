«Тоттенхэм» выбил «Портсмут», «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». 3-й раунд Кубка Англии

В эти минуты завершились пять матчей третьего раунда Кубка Англии, в некоторых из которых приняли участие команды английской Премьер-лиги.

На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» местная одноимённая команда играла с «Портсмутом». Исход матча решил один точный удар, исполненный Гарри Кейном (передача Райана Сесеньона).

С таким же счётом завершилась игра на арене «Пристфилд», где местный «Гиллингем» играл с «Лестером». «Лисы» одержали победу после гола Келечи Ихеаначо с паса Джейми Варди.

В противостоянии команд АПЛ на стадионе «Селхерст Парк» «Саутгемптон» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас». На гол Одсонна Эдуарда гости ответили ударами Джеймса Уорд-Прауса и Адама Армстронга.

В других матчах «Престон Норт Энд» обыграл «Хаддерсфилд Таун» (3:1), а «Рединг» был сильнее «Уотфорда» (2:0).