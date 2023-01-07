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«Тоттенхэм» выбил «Портсмут», «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». 3-й раунд Кубка Англии

«Тоттенхэм» выбил «Портсмут», «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». 3-й раунд Кубка Англии
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В эти минуты завершились пять матчей третьего раунда Кубка Англии, в некоторых из которых приняли участие команды английской Премьер-лиги.

На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» местная одноимённая команда играла с «Портсмутом». Исход матча решил один точный удар, исполненный Гарри Кейном (передача Райана Сесеньона).

Кубок Англии. 3-й раунд
07 января 2023, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Портсмут
Портсмут
1:0 Кейн – 50'

С таким же счётом завершилась игра на арене «Пристфилд», где местный «Гиллингем» играл с «Лестером». «Лисы» одержали победу после гола Келечи Ихеаначо с паса Джейми Варди.

Кубок Англии. 3-й раунд
07 января 2023, суббота. 15:30 МСК
Гиллингем
Гиллингем
Окончен
0 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 Ихеаначо – 56'

В противостоянии команд АПЛ на стадионе «Селхерст Парк» «Саутгемптон» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас». На гол Одсонна Эдуарда гости ответили ударами Джеймса Уорд-Прауса и Адама Армстронга.

Кубок Англии. 3-й раунд
07 января 2023, суббота. 15:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Эдуард – 14'   1:1 Уорд-Праус – 37'   1:2 Армстронг – 68'

В других матчах «Престон Норт Энд» обыграл «Хаддерсфилд Таун» (3:1), а «Рединг» был сильнее «Уотфорда» (2:0).

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