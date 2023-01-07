Канчельскис: не знаю, кто вообще придумал VAR — это безобразие. Судьи стали судить хуже
Поделиться
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о внедрении обязательных послематчевых интервью судей, а также раскритиковал работу системы видеоповторов VAR, которая негативно влияет на работу арбитров.
«Конечно, можно попробовать и посмотреть, что получится из послематчевых комментариев судей. Идея неплохая. Посмотрим, что из этого выйдет. Но сейчас меня больше всего волнует VAR. Не знаю, кто вообще придумал VAR — это безобразие. Судьи стали судить хуже», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, на товарищеском турнире в ОАЭ, в котором в период с 1 по 11 февраля примут участие клубы Российской Премьер-Лиги, судьи будут давать послематчевые интервью.
Комментарии
- 7 января 2023
-
20:29
-
20:20
-
20:10
-
20:01
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
19:35
-
19:31
-
19:31
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
19:15
-
19:11
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:38
-
18:25
-
18:19
-
18:15
-
18:04
-
18:00
-
17:51
-
17:42
-
17:35
-
17:27
-
17:20
-
17:11
-
17:01
-
17:00
-
16:51
Партнерский контент