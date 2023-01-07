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Канчельскис: не знаю, кто вообще придумал VAR — это безобразие. Судьи стали судить хуже

Канчельскис: не знаю, кто вообще придумал VAR — это безобразие. Судьи стали судить хуже
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о внедрении обязательных послематчевых интервью судей, а также раскритиковал работу системы видеоповторов VAR, которая негативно влияет на работу арбитров.

«Конечно, можно попробовать и посмотреть, что получится из послематчевых комментариев судей. Идея неплохая. Посмотрим, что из этого выйдет. Но сейчас меня больше всего волнует VAR. Не знаю, кто вообще придумал VAR — это безобразие. Судьи стали судить хуже», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на товарищеском турнире в ОАЭ, в котором в период с 1 по 11 февраля примут участие клубы Российской Премьер-Лиги, судьи будут давать послематчевые интервью.

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