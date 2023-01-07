«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: составы команд на матч испанской Примеры

Сегодня, 7 января, состоится матч 16-го тура испанской Примеры, в котором «Вильярреал» будет принимать «Реал» Мадрид. Команды встретятся на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Начало игры — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны составы команд.
«Вильярреал»: Рейна, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Морено, Коклен, Парехо, Баэна, Морено, Чуквезе, Пино.
«Реал» Мадрид: Куртуа, Милитао, Алаба, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Модрич, Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема.
«Вильярреал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 24 очка после 15 матчей. Мадридский «Реал» находится на первой строчке. Подопечные Карло Анчелотти заработали 38 баллов. Столько же очков у «Барселоны», идущей на втором месте.
- 7 января 2023
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