Хави высказался на тему будущего Серхио Бускетса в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о будущем полузащитника Серхио Бускетса в его команде. Соглашение с 34-летним футболистом истекает в конце сезона.

«Будущее Бускетса? Это будет во многом зависеть от правил финансового фэйр-плей. Надеюсь, что до конца сезона он будет демонстрировать хорошую игру. Серхио — наш капитан, у него ещё есть шесть месяцев по контракту. Посмотрим в июне, что произойдёт», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее в прессе сообщалось, что «Барселона» рассматривает несколько вариантов продолжения сотрудничества со своим капитаном, включая контракты на полгода и один сезон. Однако сам Бускетс, которого активно сватают в клубы МЛС, хочет уйти из «Барселоны» летом 2023 года.

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