Дэвид Бекхэм отреагировал на переход своего сына Ромео в клуб АПЛ «Брентфорд»

Бывший английский полузащитник Дэвид Бекхэм обратился к своему сыну Ромео, который до конца сезона будет играть за «Брентфорд Б» на правах аренды. Права на 20-летнего Бекхэма принадлежат «Интер Майами» — команде, владельцем которой является его отец.

Фото: ФК «Брентфорд»

«Захватывающее начало года. Теперь начинаются тяжёлая работа и веселье. Горжусь тобой, приятель», — подписал Бекхэм совместную фотографию с сыном.

Ромео Бекхэм начал свою карьеру в академии лондонского «Арсенала» в 2014 году. Согласно данным Transfermarkt, в период с 2015 по 2021 год у Ромео случился перерыв в карьере. В феврале 2021-го он был зачислен во вторую команду «Интер Майами», одним из владельцев которой является его отец Дэвид.



В 20 матчах на турнире МЛС Next Pro Ромео Бекхэм забил два гола и отдал 10 результативных передач.

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