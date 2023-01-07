Роберт Левандовски не сыграет с «Атлетико». Польскому форварду вернули дисквалификацию

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не включён в заявку команды на матч 16-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Об этом стало известно из опубликованного состава на странице каталонского клуба в «Твиттере». Польский форвард пропустит встречу из-за дисквалификации.

Левандовски получил красную карточку в матче 14-го тура с «Осасуной». Позднее ему увеличили дисквалификацию до трёх матчей за грубость нарушения. Однако в следующем туре он появился на поле, потому что его отстранение было «заморожено» на время расследования. Позднее стало известно, что суд оставил дисквалификацию Левандовского в силе: он пропустит три матча.

Встреча между «Атлетико» и «Барселоной» состоится завтра, 8 января. Начало – в 23:00 мск.

Левандовски не смог завершить навес Роберто в матче с «Эспаньолом». Видеоролик:

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