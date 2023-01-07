«Ювентус» заинтересован в аренде Жорди Альбы из «Барселоны»

«Ювентус» рассматривает возможность арендного соглашения с «Барселоной» по левому защитнику Жорди Альбе. Об этом сообщает Sport.es. По сведениям источника, туринский клуб готов платить большую часть зарплаты 33-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что 33-летний Альба не намерен покидать «Барселону», несмотря на проигранную конкуренцию Алексу Бальде на своей позиции поля. Сообщается, что и в клубе намерены оставить Альбу как минимум до окончания контракта (лето 2024-го), хотя ранее в «Барселоне» хотели от него избавиться.

Напомним, Жорди Альба — воспитанник «Барселоны». Он вернулся в команду в 2012 году и сыграл 442 матча, забив 25 голов и сделав 95 голевых передач. Вместе с «Барселоной» защитник выиграл 15 трофеев.

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