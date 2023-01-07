Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» вырвала победу в концовке матча с «Сассуоло» благодаря голу на 90+1-й минуте

«Фиорентина» вырвала победу в концовке матча с «Сассуоло» благодаря голу на 90+1-й минуте
Комментарии

Сегодня, 7 января, состоялся матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» играла с «Сассуоло». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

В первом тайме команды голов друг другу не забили. Во втором тайме первыми отличились «фиалки» — на 48-й минуте гол забил Риккардо Сапонара. Через девять минут «Сассуоло» сравнял благодаря мячу Доменико Берарди с 11-метровой отметки. Долгое время счёт оставался ничейным, но ближе к концу встречи повезло хозяевам поля. На 90+1-й минуте встречи Николас Гонсалес уверенно реализовал пенальти и принёс своей команде победу — 2:1.

Благодаря этой победе «Фиорентина» набрала 23 очка и поднялась на девятое место турнирной таблицы. «Сассуоло», у которого 16 очков, остался на 16-й строчке.

Италия - Серия А. 17-й тур
07 января 2023, суббота. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Сапонара – 48'   1:1 Берарди – 57' (пен)   2:1 Гонсалес – 90+1' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023