Relevo: Лунин в конце сезона обсудит возможный уход из «Реала» с руководителями клуба

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин летом 2023 года намерен встретиться с руководством клуба, чтобы обсудить своё будущее в команде. Об этом сообщает Relevo.
По сведениям источника, ранее 23-летний Лунин отказался от предложения «Аякса», так как намерен завершить сезон в действующей команде. Лунин стал игроком «Реала» летом 2018 года, перейдя из «Зари». Два следующих сезона он провёл в арендах, а затем стал сменщиком Тибо Куртуа. Всего за «сливочных» украинский вратарь в 12 матчах пропустил 10 голов и трижды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Видеообзор. «Вальядолид» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 15-й тур:
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