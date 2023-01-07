Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Relevo: Лунин в конце сезона обсудит возможный уход из «Реала» с руководителями клуба

Relevo: Лунин в конце сезона обсудит возможный уход из «Реала» с руководителями клуба
Комментарии

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин летом 2023 года намерен встретиться с руководством клуба, чтобы обсудить своё будущее в команде. Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, ранее 23-летний Лунин отказался от предложения «Аякса», так как намерен завершить сезон в действующей команде. Лунин стал игроком «Реала» летом 2018 года, перейдя из «Зари». Два следующих сезона он провёл в арендах, а затем стал сменщиком Тибо Куртуа. Всего за «сливочных» украинский вратарь в 12 матчах пропустил 10 голов и трижды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Видеообзор. «Вальядолид» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 15-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Реал» впервые в истории не включил ни одного испанца в стартовый состав на матч Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023