ЦСКА объявил об уходе Яковлева в «Пари НН» на правах аренды с правом выкупа
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Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев до конца сезона арендован «Пари НН». Сделка включает в себя возможную опцию выкупа футболиста. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что 20-летний Яковлев может стать частью сделки по переходу защитника «Пари НН» Ильи Агапова в ЦСКА. Официально об этом трансфере объявили вчера, 6 января.
Владислав Яковлев — воспитанник ЦСКА. В 14 матчах нынешнего сезона за основную команду нападающий отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Всего за первую команду ЦСКА Яковлев отличился единожды и отдал три голевые передачи в 34 встречах.
Юрий Газинский — о просмотре в ЦСКА и переходе в «Урал». Видеоролик:
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