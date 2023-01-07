ЦСКА объявил об уходе Яковлева в «Пари НН» на правах аренды с правом выкупа

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев до конца сезона арендован «Пари НН». Сделка включает в себя возможную опцию выкупа футболиста. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 20-летний Яковлев может стать частью сделки по переходу защитника «Пари НН» Ильи Агапова в ЦСКА. Официально об этом трансфере объявили вчера, 6 января.

Владислав Яковлев — воспитанник ЦСКА. В 14 матчах нынешнего сезона за основную команду нападающий отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Всего за первую команду ЦСКА Яковлев отличился единожды и отдал три голевые передачи в 34 встречах.

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