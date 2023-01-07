Владимир Зеленский ввёл санкции и лишил всех государственных наград Анатолия Тимощука
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому в отношении 119 человек были введены санкции и другие ограничительные мероприятия. В список попал бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук, ныне являющийся тренером «Зенита». Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.
43-летнему Тимощуку заблокировали все активы, полностью запретили перелёты по территории Украины, а также лишили всех ранее полученных государственных наград и других форм награждения. Всего в списке санкций 14 наименований, они выданы на 10 лет.
Анатолий Тимощук выходил на поле в футболке сборной Украины 144 раза. Он завершил игровую карьеру в феврале 2017 года и через месяц вошёл в тренерский штаб «Зенита».
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