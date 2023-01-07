«Вильярреал» — «Реал» Мадрид: хозяева снова вышли вперёд

Сегодня, 7 января, проходит матч 16-го тура испанской Примеры, в котором «Вильярреал» принимает «Реал» Мадрид. Команды встречаются на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток был дан в 18:15 мск.



На 47-й минуте Йереми Пино открыл счёт, а на 59-й минуте Карим Бензема забил ответный мяч, реализовав пенальти. На 63-й минуте с пенальти отличился уже Жерар Морено, выведя «Вильярреал» вперёд.

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«Вильярреал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 24 очка после 15 матчей. Мадридский «Реал» находится на первой строчке. Подопечные Карло Анчелотти заработали 38 баллов. Столько же очков у «Барселоны», идущей на втором месте. В прошлом сезоне Примеры соперники дважды сыграли вничью — оба раза с одинаковым счётом 0:0.