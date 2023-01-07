«Вильярреал» обыграл мадридский «Реал» в матче испанской Примеры

Сегодня, 7 января, проходил матч 16-го тура испанской Примеры, в котором «Вильярреал» принимал «Реал» Мадрид. Команды встречались на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток был дан в 18:15 мск. «Вильярреал» одержал победу со счётом 2:1.



На 47-й минуте Йереми Пино открыл счёт.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

На 59-й минуте Карим Бензема забил ответный мяч, реализовав пенальти.

На 63-й минуте с пенальти отличился уже Жерар Морено, выведя «Вильярреал» вперёд.

«Вильярреал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 27 очков после 16 матчей. Мадридский «Реал» находится на первой строчке. Подопечные Карло Анчелотти заработали 38 баллов. Столько же очков у «Барселоны», идущей на втором месте и имеющей матч в запасе.