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«Вильярреал» обыграл мадридский «Реал» в матче испанской Примеры

«Вильярреал» обыграл мадридский «Реал» в матче испанской Примеры
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Сегодня, 7 января, проходил матч 16-го тура испанской Примеры, в котором «Вильярреал» принимал «Реал» Мадрид. Команды встречались на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток был дан в 18:15 мск. «Вильярреал» одержал победу со счётом 2:1.

На 47-й минуте Йереми Пино открыл счёт.

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На 59-й минуте Карим Бензема забил ответный мяч, реализовав пенальти.

На 63-й минуте с пенальти отличился уже Жерар Морено, выведя «Вильярреал» вперёд.

«Вильярреал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 27 очков после 16 матчей. Мадридский «Реал» находится на первой строчке. Подопечные Карло Анчелотти заработали 38 баллов. Столько же очков у «Барселоны», идущей на втором месте и имеющей матч в запасе.

Испания - Примера. 16-й тур
07 января 2023, суббота. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Пино – 47'   1:1 Бензема – 60' (пен)   2:1 Морено – 63' (пен)
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