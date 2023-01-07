Сампаоли: не видел, чтобы тренер выигрывал матч. Побеждают и проигрывают футболисты

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли в преддверии матча с «Хетафе» прокомментировал состояние своей команды, которая занимает 19-е место турнирной таблицы испанского чемпионата.
«Поведение человека связано с успехом. Если мы не выиграем в следующих матчах, то, безусловно, это ожидание, которое порождает игроков работать, исчезнет, но я уверен, что мы победим завтра. Однако я никогда не видел, чтобы тренер выигрывал матч, поскольку выигрывают и проигрывают именно игроки.
Наш состав невелик по численности из-за многочисленных травм. Но мы хорошо потренировались в течение последней недели, и я надеюсь, что команда найдёт необходимую стойкость, чтобы выйти из подвала турнирной таблицы», — приводит слова Сампаоли Sport.es.
Голевой пас Аспаса помог «Сельте» сыграть вничью с «Севильей»:
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