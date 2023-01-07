Тренер «Боруссии» М рассказал, что в клубе не намерены отпускать Зоммера в «Баварию»

Главный тренер «Боруссии» М Даниэль Фарке рассказал, что его клуб не намерен отпускать голкипера Яна Зоммера. Ранее появлялась информация, что швейцарский вратарь может перейти в «Баварию», однако после спортивный директор клуба Роланд Виркус сообщил, что они отказали мюнхенскому клубу в трансфере.
«Мы не видим причин и не стремимся избавляться от него. Мы амбициозны и стремимся достичь своих целей – и это включает нахождение в составе такого топ-игрока, как Ян Зоммер.
Ян знает моё мнение и мою признательность ему. Он опытный игрок. В конце концов, он достаточно опытен, чтобы иметь дело с небольшими домыслами, слухами и полуправдой. Он полностью сосредоточен на игре за наш клуб, он абсолютный профессионал. Ян тренируется с полной отдачей, и я ожидаю, что он будет в воротах с нами в ответном раунде Кубка Германии», — приводит слова Фарке Bild.
«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом:
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