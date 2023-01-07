Экс-судья Бурруль считает оба пенальти в матче «Вильярреал» — «Реал» ошибочными

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль высказался о пенальти в матче «Вильярреал» – «Реал» (2:1).
«Я не могу объяснить [пенальти в ворота «Вильярреала»]. Мяч коснулся руки Фойта в естественном для бега положении. Такое нельзя свистеть, это не оказало влияния на игру.
[11-метровый в ворота «Реала»] – это не пенальти. Но я также должен сказать, что если судья назначил первый пенальти, то должен был назначить и второй», — приводит слова Бурруля Marca.
«Вильярреал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 27 очков после 16 матчей. Мадридский «Реал» находится на первой строчке. Подопечные Карло Анчелотти заработали 38 баллов. Столько же очков у «Барселоны», идущей на втором месте и имеющей матч в запасе.
- 7 января 2023
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