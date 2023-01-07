Артета прокомментировал ситуацию с переговорами о переходе Мудрика в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заверил журналистов, что в деле о возможном переходе нападающего «Шахтёра» Михаила Мудрика нет новостей. Его слова передаёт журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Мудрик? Никаких обновлений», — сказал Артета на пресс-конференции.

Отметим, что лондонскую команду называют главным претендентом на подписание 21-летнего футболиста. Сам Мудрик также заинтересован в переходе в «Арсенал», в составе которого выступает его соотечественник Александр Зинченко. Другим претендентом на Мудрика является «Челси», однако оба клуба не могут договориться с «Шахтёром» о размерах выплаты за игрока. «Шахтёр» просит за Мудрика более € 100 млн.

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