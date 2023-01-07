Артета прокомментировал ситуацию с переговорами о переходе Мудрика в «Арсенал»
Поделиться
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заверил журналистов, что в деле о возможном переходе нападающего «Шахтёра» Михаила Мудрика нет новостей. Его слова передаёт журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Мудрик? Никаких обновлений», — сказал Артета на пресс-конференции.
Отметим, что лондонскую команду называют главным претендентом на подписание 21-летнего футболиста. Сам Мудрик также заинтересован в переходе в «Арсенал», в составе которого выступает его соотечественник Александр Зинченко. Другим претендентом на Мудрика является «Челси», однако оба клуба не могут договориться с «Шахтёром» о размерах выплаты за игрока. «Шахтёр» просит за Мудрика более € 100 млн.
У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:
Комментарии
- 7 января 2023
-
21:57
-
21:50
-
21:45
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:23
-
21:12
-
21:10
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:41
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:29
-
20:20
-
20:10
-
20:01
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
19:35
-
19:31
-
19:31
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
19:15
-
19:11
-
19:05
-
19:04
Партнерский контент