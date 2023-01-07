Куртуа — о пенальти в ворота «Реала»: Алаба не мог оторвать себе руку

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о назначенном в его ворота пенальти за игру рукой Давида Алабы.

«Одна рука Давида была на земле, потому что он поскользнулся и хотел встать. Судье всё равно, что это опорная рука. Он не может оторвать себе руку. Я не знаю, нормально ли это, но нам никогда не приводили это в качестве примера фола, так что посмотрим, вернутся ли они [судьи] летом, чтобы объяснить это нам.



Если судья назначает пенальти, который был немного сомнительным, в их ворота, то должен назначить и такой пенальти. Очевидно, что это своего рода компромисс», – приводит слова Куртуа AS.

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид уступил «Вильярреалу» со счётом 1:2. Как и у «Барселоны», у «Реала» 38 очков. Сине-гранатовые провели на один матч меньше.