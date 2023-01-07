Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куртуа — о пенальти в ворота «Реала»: Алаба не мог оторвать себе руку

Куртуа — о пенальти в ворота «Реала»: Алаба не мог оторвать себе руку
Комментарии

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о назначенном в его ворота пенальти за игру рукой Давида Алабы.

«Одна рука Давида была на земле, потому что он поскользнулся и хотел встать. Судье всё равно, что это опорная рука. Он не может оторвать себе руку. Я не знаю, нормально ли это, но нам никогда не приводили это в качестве примера фола, так что посмотрим, вернутся ли они [судьи] летом, чтобы объяснить это нам.

Если судья назначает пенальти, который был немного сомнительным, в их ворота, то должен назначить и такой пенальти. Очевидно, что это своего рода компромисс», – приводит слова Куртуа AS.

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид уступил «Вильярреалу» со счётом 1:2. Как и у «Барселоны», у «Реала» 38 очков. Сине-гранатовые провели на один матч меньше.

Новость по теме
Анчелотти — о пенальти в матче с «Вильярреалом»: по правилам, оба пенальти — это пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023