«Монако» проиграл по пенальти «Родезу» в 1/32 Кубка Франции. Головин не реализовал удар

Сегодня, 7 января, на стадионе «Луи II» проходил матч 1/32 финала Кубка Франции. Местный «Монако» встречался с «Родезом», представляющим второй по силе дивизион страны. Основное время матча закончилось вничью (2:2), а в серии пенальти точнее оказались гости — 5:4.

К 37-й минуте «Монако» вёл 2:0: точными ударами отметились Магнес Аклиуше и Виссам Бен-Йеддер. Однако гости ответили на это голами Йосефа Мендеса и Аймена Абденнура. Российский полузащитник монегасков Александр Головин появился на поле на 61-й минуте, заменив Аклиуше.

В серии пенальти российский полузащитник первым из команды не реализовал свой удар: он бил пятым и мог принести «Монако» выход в следующую стадию. Однако затем «Родез» забил обе свои попытки, а Магасса промахнулся с шестым ударом у «Монако».