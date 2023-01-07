Артета ответил на критику своего поведения в матче «Арсенал» — «Ньюкасл»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на критику со стороны экспертов за своё поведение в матче с «Ньюкаслом» (0:0).

«Много раз слышу, что команда — зеркало тренера или что-то в этом духе. Но таков я! Я всегда буду стараться быть лучше. Что бы я ни делал, будь то завтра или послезавтра, я хочу сделать клуб сильнее, а моих футболистов лучше.

Я не участвую в дебатах. Думаю, что публично эксперты могут высказывать своё мнение. Я стараюсь делать всё возможное для этого футбольного клуба, защищать его, продвигать. Каждый менеджер ведёт себя по-разному в зависимости от обстоятельств. Вы не можете вырвать контекст из ситуации — не думаю, что это справедливо. Это я! Нахожусь ли я здесь или на поле, но это я.

Помогает ли моя страсть игрокам? Это не мне говорить. Если мне нужно что-то сделать, я это сделаю. Если мне придётся что-то изменить в себе, поверьте, я посмотрюсь в зеркало и изменю это очень быстро», — приводит слова Артеты The Telegraph.

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