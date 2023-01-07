Гол в добавленное время принёс победу «Мальорке» в матче с «Вальядолидом»
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Сегодня, 7 января, проходил матч 16-го тура испанской Примеры, в котором «Мальорка» принимала «Вальядолид». Игра проходила на стадионе «Иберостар» (Пальма-де-Мальорка). Главный арбитр встречи Валентин Писарро Гомес дал стартовый свисток в 20:30 по московскому времени. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Мальорки».
Единственный гол в матче был забит на 94-й минуте. Отличился Абдон Пратс, голевую передачу отдал Ли Кан Ин.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Мальорка» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 22 очка в 16 матчах сезона. «Вальядолид» набрал 17 баллов, как и «Жирона», «Альмерия» и «Хетафе». В следующем матче «Мальорка» встретится с «Осасуной», а «Вальядолид» проведёт матч с «Райо Вальекано».
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