15-летний игрок вышел за «Сандерленд» в Кубке Англии. Его команда забила на 90+2-й и 4-й
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Сегодня, 7 декабря, на стадионе «Монтгомери Вотерс Мидоу» состоялся матч третьего раунда Кубка Англии. Местный «Шрусбери Таун» играл с «Сандерлендом». Финальный свисток Скотта Олдхэма зафиксировал волевую победу гостевой команды со счётом 2:1.
Первый гол в матче случился на 81-й минуте: хозяева открыли счёт благодаря точному удару Мэттью Пеннингтона. Гости отыгрались и вырвали победу в матче, забив на 90+2-й и 90+4-й минутах: мячи на свой счёт записали Росс Стюарт и Люк О'Найен.
Однако матч стал примечательным и благодаря Крису Риггу, появившемуся в составе «Сандерленда» на 81-й минуте. На момент выхода футболисту было 15 лет и 203 дня. Ригг стал третьим самым молодым футболистом в истории Кубка Англии.
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