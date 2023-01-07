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15-летний игрок вышел за «Сандерленд» в Кубке Англии. Его команда забила на 90+2-й и 4-й

15-летний игрок вышел за «Сандерленд» в Кубке Англии. Его команда забила на 90+2-й и 4-й
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Сегодня, 7 декабря, на стадионе «Монтгомери Вотерс Мидоу» состоялся матч третьего раунда Кубка Англии. Местный «Шрусбери Таун» играл с «Сандерлендом». Финальный свисток Скотта Олдхэма зафиксировал волевую победу гостевой команды со счётом 2:1.

Первый гол в матче случился на 81-й минуте: хозяева открыли счёт благодаря точному удару Мэттью Пеннингтона. Гости отыгрались и вырвали победу в матче, забив на 90+2-й и 90+4-й минутах: мячи на свой счёт записали Росс Стюарт и Люк О'Найен.

Однако матч стал примечательным и благодаря Крису Риггу, появившемуся в составе «Сандерленда» на 81-й минуте. На момент выхода футболисту было 15 лет и 203 дня. Ригг стал третьим самым молодым футболистом в истории Кубка Англии.

Кубок Англии. 3-й раунд
07 января 2023, суббота. 18:00 МСК
Шрусбери Таун
Шрусбери
Окончен
1 : 2
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Пеннингтон – 81'   1:1 Стюарт – 90+2'   1:2 О'Найен – 90+4'
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