Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» 22 января. Клуб расстался с Абубакаром

Португальский нападающий Криштиану Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» 22 января в матче с «Аль-Иттифаком». Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на AFP.

Камерунский нападающий Венсан Абубакар покидает саудовский клуб. Таким образом, в команде остались восемь легионеров, в том числе Роналду. Теперь регистрация португальца соответствует лимиту на легионеров. Контракт с Абубакаром был расторгнут по обоюдному согласию, и он получил всю финансовую компенсацию, на которую имел право.

В ближайшей игре «Аль-Наср» встретится с «Аль-Шабабом». Роналду не сможет принять участие в матче из-за дисквалификации. Игрок начинал сезон-2022/2023 в «Манчестер Юнайтед», однако позже покинул клуб после резонансного интервью журналисту Пирсу Моргану.