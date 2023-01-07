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«За € 47,5 млн мы можем продать только шнурки от его бутс». Глава «Брайтона» — о Кайседо

«За € 47,5 млн мы можем продать только шнурки от его бутс». Глава «Брайтона» — о Кайседо
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Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер поделился мнением об эквадорском полузащитнике команды Мойсесе Кайседо, к которому проявляют интерес «Ливерпуль» и «Челси».

«Я рад сообщить, что у нас не было никаких [предложений] по Кайседо. Может быть, [«Ливерпуль»] не отправлял мне электронное письмо, потому что я его точно не видел. Теперь я не уверен, что в условную сумму € 47,5 млн теперь будут входить даже бутсы Мойсеса, может быть, только шнурки. Но шутки в сторону, ценность каждого игрока в конечном счёте определяется рынком, а Мойзес является для нас исключительным игроком.

С тех пор как он перешёл в Премьер-лигу, он постоянно развивался. Он молодой человек с отличным отношением к делу, фантастической трудовой этикой и хорошими манерами вне поля. Так что все эти вещи вносят свой вклад в ценность футболиста, если дело дойдёт до продажи», — приводит слова Барбера CBS Sports.

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