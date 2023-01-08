«Он не слабак на переговорах». Гендиректор «Брайтона» — о владельце «Челси»

Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер поделился мнением об одном из владельцев лондонского «Челси» Тодде Боули. Летом они контактировали во время перехода Марка Кукурельи из стана «чаек» к синим.

«Тодд — очень успешный бизнесмен, а нельзя быть очень успешным бизнесменом, если ты не умный человек. Он, конечно, не слабак на переговорах — отнюдь нет. И он очень профессионален. Он очень честный, и нам понравились наши отношения с Тоддом. Мы желаем ему только удачи.



Нелегко приехать с другого конца света и купить футбольный клуб, который уже успешен, и сделать его ещё более успешным. Это не происходит в одночасье. Это требует большого мастерства, терпения и тяжёлой работы, а также немного удачи на этом пути», — приводит слова Барбера CBS Sports.

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