Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он не слабак на переговорах». Гендиректор «Брайтона» — о владельце «Челси»

«Он не слабак на переговорах». Гендиректор «Брайтона» — о владельце «Челси»
Комментарии

Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер поделился мнением об одном из владельцев лондонского «Челси» Тодде Боули. Летом они контактировали во время перехода Марка Кукурельи из стана «чаек» к синим.

«Тодд — очень успешный бизнесмен, а нельзя быть очень успешным бизнесменом, если ты не умный человек. Он, конечно, не слабак на переговорах — отнюдь нет. И он очень профессионален. Он очень честный, и нам понравились наши отношения с Тоддом. Мы желаем ему только удачи.

Нелегко приехать с другого конца света и купить футбольный клуб, который уже успешен, и сделать его ещё более успешным. Это не происходит в одночасье. Это требует большого мастерства, терпения и тяжёлой работы, а также немного удачи на этом пути», — приводит слова Барбера CBS Sports.

Новость по теме
«За € 47,5 млн мы можем продать только шнурки от его бутс». Глава «Брайтона» — о Кайседо

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023