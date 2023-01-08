Вегорст, который перейдёт в «Манчестер Юнайтед», попрощался с болельщиками «Бешикташа»
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Нападающий «Бешикташа» Ваут Вегорст после забитого мяча в ворота «Касымпаши» (2:1) в матче чемпионата Турции попрощался с болельщиками своей команды. 30-летний форвард, права на которого принадлежат «Бёрнли», на правах аренды перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщал Footmercato.
«Манчестер Юнайтед» остро нуждается в подписании форварда после расторжения контракта с Криштиану Роналду, который спустя более месяца подписал контракт с «Аль-Насром». Считается, что профиль Вегорста идеально впишется в план главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.
Вегорст перешёл в английскую команду в январе 2022 года, но по окончании сезона был отдан в аренду из-за вылета «Бёрнли» в Чемпионшип.
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