Хави: игра с «Атлетико» не является решающей
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Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес поделился ожиданиями от матча чемпионата Испании с мадридским «Атлетико».
«Мы играем каждую неделю, и каждая игра важна. Игра с «Атлетико» не является решающей, но она окажет влияние на турнирную таблицу. Это будет сложный выездной матч с соперником, который силён в обороне. Нам нужно создавать моменты, и мы должны быть более эффективными, чем в двух предыдущих играх.
Ожидаю увидеть очень хорошо сыгранную команду. Обычно они используют схему 5-3-2 или 4-4-2, это команда-хамелеон. Мы должны быть готовы к вызову, который бросает нам «Атлетико». Мы должны любой ценой использовать то, что у нас есть», — приводит слова Хави Marca.
Матч «Атлетико» — «Барселона» начнётся в 23:00 мск.
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