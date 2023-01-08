Хави: игра с «Атлетико» не является решающей

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес поделился ожиданиями от матча чемпионата Испании с мадридским «Атлетико».

«Мы играем каждую неделю, и каждая игра важна. Игра с «Атлетико» не является решающей, но она окажет влияние на турнирную таблицу. Это будет сложный выездной матч с соперником, который силён в обороне. Нам нужно создавать моменты, и мы должны быть более эффективными, чем в двух предыдущих играх.

Ожидаю увидеть очень хорошо сыгранную команду. Обычно они используют схему 5-3-2 или 4-4-2, это команда-хамелеон. Мы должны быть готовы к вызову, который бросает нам «Атлетико». Мы должны любой ценой использовать то, что у нас есть», — приводит слова Хави Marca.

Матч «Атлетико» — «Барселона» начнётся в 23:00 мск.