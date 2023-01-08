«Эспаньол» и «Жирона» сыграли вничью в матче испанской Примеры
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Сегодня, в ночь с 7 на 8 января мск прошёл матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором «Эспаньол» принимал «Жирону» на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток был дан в 23:00 мск. Матч завершился результативной ничьей (2:2).
На 31-й минуте Тони Вилья вывел гостей вперёд.
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На 51-й минуте Хавьер Пуадо сравнял счёт.
На 76-й минуте Хоселу забил второй гол в ворота «Жироны».
На 85-й минуте Янхель Эррера сравнял счёт.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Жирона» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 18 очков в 16 играх. «Эспаньол» занимает 18-е место с 14 баллами.
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