Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эспаньол» и «Жирона» сыграли вничью в матче испанской Примеры

«Эспаньол» и «Жирона» сыграли вничью в матче испанской Примеры
Комментарии

Сегодня, в ночь с 7 на 8 января мск прошёл матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором «Эспаньол» принимал «Жирону» на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток был дан в 23:00 мск. Матч завершился результативной ничьей (2:2).

На 31-й минуте Тони Вилья вывел гостей вперёд.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

На 51-й минуте Хавьер Пуадо сравнял счёт.

На 76-й минуте Хоселу забил второй гол в ворота «Жироны».

На 85-й минуте Янхель Эррера сравнял счёт.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Жирона» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 18 очков в 16 играх. «Эспаньол» занимает 18-е место с 14 баллами.

Испания - Примера. 16-й тур
07 января 2023, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 2
Жирона
Жирона
0:1 Вилья – 32'   1:1 Пуадо – 51'   2:1 Хоселу – 76'   2:2 Эррера – 85'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023