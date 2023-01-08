Отменённый гол из-за VAR спас «Ливерпуль» от поражения в матче с «Вулверхэмптоном» в Кубке

В ночь с 7 на 8 января на стадионе «Энфилд» проходил матч третьего раунда Кубка Англии. Играли местный «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Финальный свисток Энди Мэдли зафиксировал ничью — 2:2. Команды ждёт переигровка.

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте: точным ударом отметился Гонсалу Гедеш. В концовке первого тайма Дарвин Нуньес с паса Трента Александера-Арнольда сравнял счёт. «Ливерпуль» вышел вперёд в начале второго, когда гол забил Мохамед Салах. «Вулверхэмптон» сравнял на 67-й: отличился Хван Хи Чан с паса Матеуса Куньи. В концовке матча «Вулверхэмптон» забил третий мяч, но он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда.

Отметим, что в этом матче впервые за «Ливерпуль» сыграл нападающий Коди Гакпо.