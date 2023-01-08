Хави рассказал, кто может заменить Левандовского во время его дисквалификации

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, кто может заменить нападающего Роберта Левандовского во время его дисквалификации.

«Ферран Торрес более мобильный и может создать много пространства для своих партнёров по команде. Его работа без мяча очень хорошая. Люди этого не ценят, но нам это помогает в обороне.

Фати отличается тем, что он более позиционный. Оба способны играть девятку. Также есть вариант с Мемфисом, который тоже может там сыграть», – приводит слова Хави Football Espana.

Ранее сообщалось, что спортивный суд Испании оставил в силе трёхматчевую дисквалификацию польского форварда, из-за которой он пропустит матчи Ла Лиги с «Атлетико», «Хетафе» и «Жироной».

Левандовски («Барселона») удалён за вторую жёлтую: