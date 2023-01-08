Фабио Капелло: не знаю, упал ли уровень чемпионата России — я не смотрю матчи РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о возможном падении уровня Российской Премьер-лиги в последнее время.



«Упал ли уровень чемпионата России? Не знаю. Я не смотрю матчи РПЛ, поэтому не могу комментировать это», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».



Итальянский специалист возглавлял российскую сборную с 2012 по 2015 год. Под его руководством сборная на чемпионате мира 2014 года заняла третье место в группе с Южной Кореей, Алжиром и Бельгией.



Напомним, российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

После 17 туров чемпионата России сезона-2022/2023 «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Следом идет «Спартак» с 36 баллами.