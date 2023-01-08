Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Капелло: не знаю, упал ли уровень чемпионата России — я не смотрю матчи РПЛ

Фабио Капелло: не знаю, упал ли уровень чемпионата России — я не смотрю матчи РПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о возможном падении уровня Российской Премьер-лиги в последнее время.

«Упал ли уровень чемпионата России? Не знаю. Я не смотрю матчи РПЛ, поэтому не могу комментировать это», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Итальянский специалист возглавлял российскую сборную с 2012 по 2015 год. Под его руководством сборная на чемпионате мира 2014 года заняла третье место в группе с Южной Кореей, Алжиром и Бельгией.

Напомним, российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

После 17 туров чемпионата России сезона-2022/2023 «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Следом идет «Спартак» с 36 баллами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023