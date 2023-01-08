Радимов считает, что после ухода Ловрена конкуренция в «Зените» будет интереснее
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что после ухода защитника Деяна Ловрена в «Лион» конкуренция в питерском клубе будет интереснее.
«Вопрос обороны «Зенита» лучше задать Семаку. Два месяца до начала чемпионата. Впереди будут товарищеские матчи, и кто там себя лучше проявит, тот и будет играть. Плюс, наверняка будут ещё приобретения. Тут ещё всё будет зависеть от схемы, которую поставит Семак на игру. Зато после ухода Ловрена конкуренция будет интереснее», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 года, перейдя из английского «Ливерпуля». В составе сине-бело-голубых Ловрен провёл 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи.
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