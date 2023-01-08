Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Гарначо вышел на поле в боксерах бренда Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо вышел на поле во время матча Кубка Англии с «Эвертоном» в боксерах бренда португальского нападающего Криштиану Роналду.
Гарначо вышел на поле на 71-й минуте и привлёк внимание своим выбором одежды. Многие обратили внимание, что он носит боксеры с логотипом CR7 под шортами. Отмечается, аргентинец является большим поклонником Роналду.
Ранее Фанаты «Манчестер Юнайтед» во время матча с «Ноттингем Форест» исполнили песню про игрока Алехандро Гарначо, которая ранее была посвящена нападающему Криштиану Роналду.
Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года. Позже португальский форвард подписал контрактное соглашение с «Аль-Наср», которое рассчитано до 2025 года.
Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра»
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