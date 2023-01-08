Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гус Хиддинк: не слежу за российским футболом — сейчас его нигде не показывают

Гус Хиддинк: не слежу за российским футболом — сейчас его нигде не показывают
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк признался, что не следит за Российской Премьер-лигой.

«Слежу ли я за российским футболом? Нет. После начала СВО его нигде не показывают. Пока это все продолжается, нигде нет возможности посмотреть российский футбол», — приводит слова Гуса Хиддинка «РБ Спорт».

Напомним, российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

После 17 туров чемпионата России сезона-2022/2023 «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Следом идет «Спартак» с 36 баллами.

Хиддинк руководил сборной России с 2006 по 2010 годы, под руководством Гуса национальная команда стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2006 года.

Новость по теме
Фабио Капелло: не знаю, упал ли уровень чемпионата России — я не смотрю матчи РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023