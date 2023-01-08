Гус Хиддинк: не слежу за российским футболом — сейчас его нигде не показывают
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк признался, что не следит за Российской Премьер-лигой.
«Слежу ли я за российским футболом? Нет. После начала СВО его нигде не показывают. Пока это все продолжается, нигде нет возможности посмотреть российский футбол», — приводит слова Гуса Хиддинка «РБ Спорт».
Напомним, российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
После 17 туров чемпионата России сезона-2022/2023 «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Следом идет «Спартак» с 36 баллами.
Хиддинк руководил сборной России с 2006 по 2010 годы, под руководством Гуса национальная команда стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2006 года.
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