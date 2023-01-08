Спортивный директор «Локомотива»: предлагал ли Дзюба нам свои услуги? Не слышал

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что не слышал о том, что российский нападающий Артём Дзюба якобы предлагал московскому клубу свои услуги.



«Не знаю, не слышал», — приводит слова Ульянова «РБ Спорт».



Напмним, Дзюба начал сезон-2022/2023 в составе турецкого клуба «Адана Демирспор». Артём принял участие в четырёх встречах чемпионата Турции, отметившись одним голом. Спустя три месяца российский форвард покинул клуб, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. В настоящий момент российский футболист находится без клуба.



Сообщалось, что Дзюба предлагает свои услуги различным клубам Российской Премьер-лиги.



Ранее Дзюба выступал за «Зенит», в составе которого стал четырёхкратным чемпионом России.