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Коновалов назвал «Спартак» лучшей командой 2022 года

Коновалов назвал «Спартак» лучшей командой 2022 года
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Бывший российский футболист Андрей Коновалов считает «Спартак» лучшим клубом 2022 года.

«Лучшая команда ушедшего 2022 года? Для меня «Спартак», я слежу за ними. Во всех планах команда оставляла только позитивные впечатления. Долгое время было все не стабильно у «красно‑белых», а сейчас появился позитив. Жду от команды еще больше продвижения вперед и конкуренции с «Зенитом». Пока всё располагает к тому, что «Спартак» и «Зенит» поборются за чемпионство в этом сезоне. Может, я выдаю желаемое за действительное, но предпосылки есть, — приводит слова Коновалова «Матч ТВ».

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на 6 очков.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Уралом». Матч состоится 5 марта.

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