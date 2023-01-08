Камоцци: Максимович может стать хорошим игроком для «Спартака», но я бы предпочёл Глебова

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал последние трансферные новости вокруг московского клуба.



«Как я оцениваю Тавареша? У меня много сомнений на его счёт – и физического, и тактического плана. Думаю, у Хлусевича очень светлое будущее. Не считаю, что Тавареш будет лучше Даниила.



Агент Фернандо заявил, что полузащитник хотел бы вернуться в «Спартак», а команда ведёт переговоры по Максимовичу? Фернандо близок к завершению карьеры. Я не думаю, что он в состоянии помочь команде. Максимович мог бы стать хорошим игроком для «Спартака», но я бы предпочёл на этой позиции российского игрока, такого как Глебов», — приводит слова Франко Камоцци Metaratings.