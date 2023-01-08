Отступные за Сычевого для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов
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В контракте Владимира Сычевого с «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В первые полтора сезона клубы не смогут выкупить Сычевого за отступные, так как в этот период выкуп футболиста действовать не будет», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, в декабре «Крылья Советов» объявили о переходе нападающего Владимира Сычевого из «Оренбурга».
В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России. В ноябре текущего года Сычевой дебютировал за сборную России.
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