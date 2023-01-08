Корниленко: работа по трансферам «Крыльев» и продлению контрактов ведётся

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о кадровых планах самарского клуба.
«Выходные прошли в работе, хотя праздники тоже никто не отменял, мы продолжаем работу не останавливаясь.
6 января медобследование проходит одна группа игроков, 8-го – вторая, а 9-го команда отправится на сбор в Турцию, как и планировалось. Я нахожусь в Москве, вчера присутствовал на Кубке Игоря Колыванова для игроков не старше 10 лет, наблюдал за четвертьфинальной игрой ЦСКА и «Крыльев Советов». Пожелал удачи ребятам, пообщался с тренерами. Получилась очень интересная игра, в итоге наши победили в серии пенальти.
Замена Пиняеву? Не готов комментировать трансферные новости по тому или иному футболисту. Работа ведётся. Думаю, скоро сможем о чём-то заявить официально. Есть понимание по замене Пиняеву, но говорить об этом преждевременно.
На данный момент от нас никто, кроме Пиняева и Глушенкова, не ушёл. Можем рассматривать варианты аренды по игрокам, у которых совсем нет игровой практики», — приводит слова Корниленко Metaratings.
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