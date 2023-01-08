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Лаутаро Мартинес заявил, что его клуб всё ещё может выиграть чемпионат Италии

Лаутаро Мартинес заявил, что его клуб всё ещё может выиграть чемпионат Италии
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Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес после матча 17-го тура Серии А с «Монцей» (2:2) заявил, что по-прежнему верит в то, что его команда сможет завоевать чемпионский титул.

«С личной точки зрения я переживаю прекрасный момент после победы на чемпионате мира в Катаре. Однако сна данный момент мысли уже об «Интере». Сегодня я зол, мы потеряли важнейшие баллы. Но я верю в Скудетто. До него ещё далеко, однако мы будем работать. Для победы нужно быть лучше во всех аспектах, — приводит слова Мартинеса fcinter1908.it.

Подопечные Симоне Индзаги располагаются на данный момент на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 34 балла. Лидером Серии А является «Наполи» (41).

«Интер» и «Бетис» сыграли вничью в товарищеском матче. Видеоролик:

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