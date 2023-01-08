Сестра Роналду оценила презентацию своего звёздного брата в «Аль-Насре»

Катя Авейру, сестра форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, выступила с оценкой презентации знаменитого португальского нападающего в «Аль-Насре».

«Как красиво. С королем обращаются как положено», — написала она в социальных сетях.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. До перехода в «Аль-Наср» Криштиану был игроком «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года после скандального интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Ранее португалец оговорился на своей презентации в качестве спортсмена аравийского клуба. Он сказал, что приехал выступать в ЮАР.



Ранее стало известно, что презентацию нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в качестве игрока саудовского клуба смотрели около 3 млрд человек. Это событие показывали около 40 каналов по всему миру.

Криштиану Роналду празднует гол «Аль-Насра» на велотренажёре. Видеоролик: