Сестра Роналду оценила презентацию своего звёздного брата в «Аль-Насре»

Катя Авейру, сестра форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, выступила с оценкой презентации знаменитого португальского нападающего в «Аль-Насре».
«Как красиво. С королем обращаются как положено», — написала она в социальных сетях.
Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. До перехода в «Аль-Наср» Криштиану был игроком «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года после скандального интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Ранее португалец оговорился на своей презентации в качестве спортсмена аравийского клуба. Он сказал, что приехал выступать в ЮАР.
Ранее стало известно, что презентацию нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в качестве игрока саудовского клуба смотрели около 3 млрд человек. Это событие показывали около 40 каналов по всему миру.
Криштиану Роналду празднует гол «Аль-Насра» на велотренажёре. Видеоролик:
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