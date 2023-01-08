Талалаев рассказал о сборах «Торпедо» в температуру в минус 20 градусов

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о сборах столичной команды.
«Всё замечательно, погода — минус 20. Пришлось вчера отменить лыжные занятия. Вместо них провели тренировку по боксу и круговую на силу. Утром проводим тренировки в комфортабельном манеже с хорошим покрытием. Завтра будет первая игровая на большом пространстве.
Первые два дня футболисты входили в темп после длинного отпуска в связи с чемпионатом мира. Мы корректируем привычную для нас программу подготовки. Из‑за этого мы раньше начали и добавили промежуточный сбор перед работой на натуральных полях. Сбор больше направлен на выравнивание и подведение к единому состоянию игроков, потому что в первой части сезона кто‑то больше играл, кто‑то меньше. Кто‑то выполнил индивидуальную программу, которую мы давали, на 100%, кто‑то на 75%.
Если брать общую картину, то визуально не так много людей, выпадающих по состоянию. Завтра наденем датчики и будет более понятно», – приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
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